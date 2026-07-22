"Временные трудности" - Путин прокомментировал ситуацию на топливном рынке
Президент России Владимир Путин заявил, что возникшие трудности на внутреннем топливном рынке имеют временный характер и не окажут существенного влияния на экономическую ситуацию в стране, информирует РИА "Новости".
По словам главы государства, текущие сложности не способны изменить общую картину развития российской экономики и рассматриваются как временное явление.
Президент подчеркнул, что ситуация на топливном рынке находится под контролем и не представляет угрозы для устойчивости экономики в целом.
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