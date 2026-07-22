Путин заявил о росте нефтегазовых доходов России

Президент России Владимир Путин заявил о росте нефтегазовых и не нефтегазовых доходов России.

«Прибавили как нефтегазовые доходы, так и поступления бюджета, которые не связаны с нефтегазовым сектором», — цитирует его РИА Новости.

По словам Путина, ненефтегазовые доходы во II квартале текущего года оказались более чем на четверть выше, чем за аналогичный период прошлого года.

Ранее глава государства заявил, что федеральный бюджет в июне исполнен с профицитом.