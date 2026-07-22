Путин назвал главную задачу в экономике России

Президент РФ Владимир Путин провел совещание по экономическим вопросам, в ходе которого российский лидер предложил обсудить решения по запуску нового инвестиционного цикла в России и изменения в экономике страны.

Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Сейчас важнейшая задача – запустить новый инвестиционный цикл, стимулировать структурные изменения в отечественной экономике», — подчеркнул президент.

В ходе совещания президент также заявил, что состояние российской экономики устойчивое, даже несмотря на внешние попытки дестабилизировать ситуацию в топливно-энергетическом комплексе (ТЭК), а трудности на российском топливном рынке носят временный характер.

Отдельно Путин подчеркнул, что экономическую политику России необходимо ориентировать на долгосрочные цели.