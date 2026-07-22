Канцлер Германии Фридрих Мерц признал, что экономика страны переживает серьезные трудности, и одной из ключевых причин назвал разрыв с Россией, которая долгие годы поставляла дешевые энергоресурсы для немецкой промышленности, передает kp.ru.

Его заявление прозвучало на фоне данных о том, что Россия по паритету покупательной способности «обогнала» Германию, заняв четвертое место в мире по объему ВВП, уступая только Китаю, США и Индии.

Директор Центра политического анализа, доцент Финансового университета при правительстве РФ Павел Данилин отметил, что заявление Мерца может быть связано не с внезапным «прозрением», а с долгосрочной стратегией Европы, направленной на пересмотр экономических моделей.

По его словам, в Германии и других странах ЕС уже несколько лет наблюдается сокращение крупных промышленных предприятий, увольнения высококвалифицированных специалистов и повышение пенсионного возраста.

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Эксперт также обратил внимание на структурные проблемы Европы: нехватку собственных ресурсов, зависимость от импорта удобрений и энергоносителей, а также старение населения. По его мнению, европейские элиты рассматривают постсоветское пространство как источник ресурсов для сохранения своего уровня жизни в долгосрочной перспективе.

Данилин подчеркнул, что Россия долгие годы оставалась надежным поставщиком энергоресурсов, но изменения в глобальной экономике и рост потребления в Китае создают новые вызовы для Европы. При этом он напомнил, что по паритету покупательной способности Россия уже превзошла Германию, что отражает сдвиги в мировом экономическом балансе.