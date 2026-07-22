Индия резко нарастила закупки российской нефти

Нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) Индии резко нарастили закупки нефти у России и стран Латинской Америки. Об этом со ссылкой на источники сообщает Reuters.

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С апреля по июнь импорт российского сырья резко вырос на фоне ограничения поставок через Ормузский пролив из-за американо-израильской атаки на Иран. Дополнительно спрос подстегнула отмена повышения американских тарифов за покупку нефти у России, на которое Вашингтон пошел, чтобы компенсировать дефицит нефти из Персидского залива.

В первом квартале текущего финансового года импорт нефти из стран Ближнего Востока в Индию сократился примерно на 27 процентов, до 1,55 миллиона баррелей в сутки, а импорт из стран Содружества Независимых Государств, включая Россию, вырос на 8,3 процента, до 2,26 миллиона баррелей в сутки.

В июне импорт российской нефти в Индию вырос до рекордных 2,64 миллиона баррелей в сутки, что почти на 37,4 процента больше, чем в мае. На долю российской нефти приходится половина от общего объема импорта Индии — 5,24 миллиона баррелей в сутки. Кроме того, индийские НПЗ нарастили импорт нефти более тяжелых сортов из Бразилии, Венесуэлы и Анголы.

Доля российской нефти в общем объеме импорта Индии в апреле-июне выросла с 38 почти до 41 процента, а доля ближневосточной нефти снизилась с 41,1 до 31 процента.

Ранее Международное энергетическое агентство сообщило, что в июне среднесуточный морской экспорт российской нефти в Индию увеличился на 760 тысяч баррелей, до 2,6 миллиона баррелей в сутки.