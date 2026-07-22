Zeit: в ФРГ начнут производить ядерное топливо российского типа

Власти федеральной земли Нижняя Саксония одобрили расширение завода Advanced Nuclear Fuels GmbH в городе Линген для производства тепловыделяющих сборок (ТВС) по технологиям российской топливной компании "ТВЭЛ", входящей в состав государственной корпорации "Росатом". Об этом сообщила газета Die Zeit со ссылкой на министерство окружающей среды региона.

По информации издания, завод в городе Линген в будущем сможет производить тепловыделяющие элементы российского типа. Министерство окружающей среды Нижней Саксонии одобрило соответствующее расширение предприятия при условии соблюдения строгих требований безопасности.

Оператором завода является компания Advanced Nuclear Fuels GmbH (ANF), входящая в состав французского концерна Framatome. ANF планирует выпускать шестигранные тепловыделяющие сборки для атомных электростанций российской конструкции. Для этого планируется использовать технологии российской топливной компании "ТВЭЛ".

В число условий для начала производства входит полный запрет на допуск на территорию предприятия сотрудников компаний "ТВЭЛ" и "Росатом", утверждает Die Zeit. Российское оборудование и программное обеспечение должны проходить независимую внешнюю проверку и быть изолированы от остальной IT-инфраструктуры завода. Поставляемые из России тепловыделяющие элементы подлежат стопроцентному контролю, уточняет газета.