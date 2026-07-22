Цены на драгметаллы растут из-за эскалации на Ближнем Востоке

В среду цена на золото достигла максимального уровня за последние две недели, поднявшись до 4112,70 долларов за унцию. Рост составил 0,9% на фоне технических покупок и обострения ситуации на Ближнем Востоке, передает Reuters.

Инвесторы также ожидают заседания Федеральной резервной системы США на следующей неделе, пытаясь оценить перспективы изменения процентных ставок.

Напряженность в регионе привела к росту цен на нефть, что усилило инфляционные ожидания и укрепило вероятность повышения ставок. Это, в свою очередь, вызвало самое значительное недельное снижение золота с начала июня. Как отметил главный аналитик KCM Trade Тим Уотерер, после недавней коррекции покупатели активизировались в поисках выгодных возможностей.

Дополнительным фактором роста стали надежды на дипломатический прогресс между США и Ираном. Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтон готов к переговорам, однако обвинил Тегеран в несерьезном отношении к ним. Во вторник три нефтяных танкера с саудовской нефтью изменили маршрут в Красном море из-за угроз хуситов, что усилило опасения по поводу стабильности поставок.

Согласно опросу Reuters, ФРС, вероятно, сохранит ставку до конца года, но большинство респондентов оценили вероятность ее повышения как высокую. Это отличается от предыдущего месяца, когда ожидания были более сдержанными. Высокие ставки увеличивают альтернативные издержки владения золотом, не приносящим дохода.

Серебро выросло на 0,7% до 59,18 доллара, обновив максимум с 10 июля. Платина подорожала на 1,2% до 1649,03 долларов, палладий — на 1,5% до 1300,58 долларов.