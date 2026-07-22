EFE: В Бразилии пообещали ответ на новые пошлины США
Бразильская Республика отреагирует должным образом на новые тарифные ограничения США.
Об этом 22 июля агентство EFE со ссылкой на вице‑президента страны Жералду Алкмина.
«Мы подвергаемся несправедливости и желаем это исправить, и у нас есть средства для того, чтобы сделать это в подходящее время и должным образом», — приводит агентство слова Алкмина.
Он назвал тарифные меры необоснованными и выразил готовность страны к конструктивному диалогу с Вашингтоном.
Между тем официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь заявил о готовности Пекина объединить усилия с Бразилиа в ответ на повышение пошлин Соединенными Штатами.
О решении Вашингтона ввести тарифные ограничения в размере 25% на большую часть товаров, поставляемых из Бразилии, ранее заявлял государственный секретарь США Марко Рубио. По словам Рубио, причиной стало «недобросовестное ведение переговоров президента Бразилии Лулы да Силвы с США».