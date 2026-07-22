Трамп может начать новую мировую торговую войну

Президент США Дональд Трамп подписал прокламации о введении с 19 августа пошлины в размере 50% на отдельные категории канадских товаров. В документе, опубликованном на сайте Белого дома, утверждается, что Канада дискриминирует американские товары, нанося ущерб экономике США, в частности производителям молочной продукции, алкоголя и автомобилей, передают «Ведомости».

Новые пошлины затронут канадский алкоголь, молочные изделия, бумагу, хоккейное снаряжение, мед, водоросли, семена и автомобили. По оценкам управления торгового представителя США, под ограничения попадут товары на сумму около 20 млрд долларов, что составляет примерно 2% от общего объема канадского экспорта в США (в 2024 году товарооборот между странами превысил 909 млрд долларов).

Премьер-министр Канады Марк Карни обвинил Трампа в нарушении соглашения USMCA о свободной торговле, которое было заключено в 2018 году. Он подчеркнул, что обсудил ситуацию с президентом США, и стороны договорились об активизации переговоров.

Введение пошлин происходит на фоне напряженности между странами. Ранее Трамп пригрозила ввести пошлины из-за смога от лесных пожаров в Канаде. Кроме того, 1 июля истек срок для пересмотра USMCA, и Вашингтон заявил о намерении изменить условия соглашения.

Для Трампа угроза пошлин является рычагом давления на торговых переговорах, считает политолог-американист Малек Дудаков. Он отметил, что реальное тарифное давление коснется лишь небольшой части товаров, поскольку большинство продукции защищено механизмами USMCA.