В Армении раскрыли обман Пашиняна

В Армении начались массовые акции протеста фермеров и рыболовов, которые требуют от правительства решения проблем со сбытом их продукции. Несмотря на обещания властей страны открыть армянским производителям европейские рынки взамен российских, урожай остается гнить на полях, а в холодильниках скопились десятки тысяч тонн нераспроданной рыбы. Евробюрократы обещали армянам отменить пошлины на их товары, однако выяснилось, что они не соответствуют стандартам ЕС. Да и не нужны там особо никому.

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В понедельник, 20 июля, жители Араратской области заблокировали международную трассу, которая связывает Ереван с приграничным пунктом Ерасх. Трасса ведет к границе с Ираном. Митингующие потребовали от властей решить проблемы со сбытом урожая помидоров и огурцов, сотни тонн которых гниют на полях. По словам фермеров, перерабатывающие предприятия отказались их закупать, ссылаясь на сложности с экспортом продукции. Ранее министр экономики Армении Геворг Папоян обещал урегулировать ситуацию с закупками овощей, но обещания не были выполнены. Напомним, что перед выборами премьер Никол Пашинян обещал фермерам, что правительство купит всю их продукцию. ЕС даже выделил ему на поддержку армянских производителей, «обиженных» Россией, 52 миллиона евро. Где эти деньги, большой вопрос. Но, судя по протестам фермеров, до них они явно не дошли.

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Во вторник, 21-го июля, к зданию правительства в Ереване вышли владельцы рыбных хозяйств. В чем их проблема? Казалось бы, европейский рынок для них был открыт в соответствии с обещаниями главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен. 16 июля правительство Армении утвердило порядок экспорта рыбы и рыбной продукции в ЕС. Министр экономики Геворк Папоян заявил, что армянские компании впервые получили возможность поставлять рыбу и рыбную продукцию в ЕС. Однако воспользоваться этой возможностью на практике оказалось не так-то просто. Как заявил глава Рыбоводческого союза Гор Григорян, на самом деле европейский рынок для армянских рыбоводов остается недоступным. Сейчас у них скопились большие объемы нереализованной продукции - 15 тысяч тонн живой рыбы, а также в холодильниках остается продукция, которая была возвращена с российской границы. Евросоюз выставил армянским рыбоводам трудновыполнимый пакет требований в отношении кормов, качества воды, условий содержания рыбы и прочее. В настоящее время у армянской рыбы нашелся в Европе только один покупатель.

Вот такая она, европейская помощь. А какие к евробюрократам могут быть претензии? Они обещали открыть рынок – открыли. Но не объяснили, что для того, чтобы попасть на этот рынок, надо предварительно потратить миллиарды на приведение своей продукции в соответствие с «европейскими стандартами». И что потом вся эта продукция все равно будет неконкурентоспособна из-за высокой себестоимости и затрат на логистику. И Пашинян это не объяснил. Пашинян, наоборот, пообещал, что после выборов российский рынок откроется. А если не откроется, то он лично все купит. Ну или Европа купит. Неужели обманул? Как же так?

Поскольку российский рынок после выборов так и не открылся, в Армении не придумали ничего лучше, как попытаться проникнуть на него с «черного хода». Эти попытки не остались незамеченными бдительным Россельхознадзором. Там заметили, что в этом году внезапно существенно вырос объем поставок цветов в РФ из Ирана. При этом по внешнему виду и особенностям упаковки эти цветы идентичны тем, что ранее ввозились из Армении. Как-то неудобно получилось. А как же 10 000 роз, которые председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отправила из Армении в Латвию? Ведь все подумали, что это только пробная первая партия. А потом армянские розы польются в Европу рекой. Но оказалось, что на этом – все. До введения ограничений 86% экспорта цветов из Армении приходилось на Россию. А также 98,3% экспорта рыбы, 84% крепкого алкоголя, 93% фруктов, 98% овощей, 68% вина.

Издание Politico пишет довольно откровенно, что обещание Евросоюза обеспечить армянским помидорам выход на свой рынок было дано исключительно ради того, чтобы обеспечить Пашиняну победу на выборах. После выборов ЕС отказался от поставок. Цель-то достигнута. С абрикосами вышло еще смешнее. Помните видеоролик, в котором еврокомиссар по вопросам расширения ЕС Марта Кос показывала баночки с джемом, который она приготовила из армянских абрикосов. Она называла их «Банки свободы». Один армянский предприниматель решил на практике реализовать свою европейскую мечту и отправил на рынки Испании 22 тонны абрикосов. Однако нежные фрукты не перенесли долгой дороги под палящим солнцем и полностью потеряли товарный вид. На помощь пришли испанские армяне, которые выкупили фрукты по заниженной стоимости и сварили из них варенье. Экспортер, конечно, остался в убытке. «Банки свободы» обошлись ему дорого.

Лето еще не закончилось. Еще не весь урожай пропал. Еще не осознан масштаб катастрофы. Постепенно до людей начнет доходить, как их надули. Осенью Армению ждет волна фермерских банкротств. Многие разорятся. Протесты будут усиливаться. Пока их участники не выдвигают никаких политических требований. Но очевидно, что при действующей власти проблемы этих людей решены не будут. А ведь Россия в плане санкций еще, можно сказать, и не начинала.