ЕС задержал нефтяной танкер MV South Star из "теневого флота" РФ

Евросоюз задержал нефтяной танкер MV South Star, подозреваемый в использовании ложного флага и принадлежности к так называемому теневому флоту России, сообщила глава европейской дипломатии Кая Каллас. На этой неделе члены ЕС санкционировали начало операции по проверке флагов судов, которые могут быть причастны к обходу санкций. Каллас не уточнила, какой именно флаг использовало задержанное судно.

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Операция по проверке судов теневого флота стала частью ужесточения санкционного режима. В ЕС подозревают, что такие суда используют поддельные или сменные флаги для маскировки поставок российской нефти.

Задержание MV South Star — первая публично известная акция в рамках новой кампании. Детали операции и место задержания не раскрываются.

Назван возможный ответ Москвы на захват танкеров в Европе

В последние месяцы ЕС активизировал борьбу с обходом санкций, включая мониторинг судов в международных водах. В Брюсселе заявляют, что это лишь начало системной работы.

Официальной реакции Москвы на задержание пока не последовало. Россия называла попытки Запада ограничить ее экспортные возможности незаконными и политически мотивированными.

ЕС уже включал в санкционный список несколько десятков судов, связанных с перевозкой российской нефти. Кроме того, в мае Великобритания объявила о расширении полномочий своих морских инспекторов для досмотра подозрительных танкеров в проливе Ла-Манш.

В Кремле прокомментировали санкицонный предел ЕС в отношении России.