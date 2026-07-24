Федеральный бюджет вдвое увеличил сборы НДФЛ с богатых россиян

Федеральный бюджет собрал 763,1 млрд рублей НДФЛ по ставкам выше 13% по итогам 2025 года – вдвое больше, чем в 2024 году, когда действовала двухступенчатая шкала и казна получила 339 млрд рублей. Данные приводятся в материалах к законопроекту об исполнении бюджета, который рассматривает Госдума, пишет газета «Ведомости»

Почти 57% суммы, или 431 млрд рублей, принесли инвестиционные доходы граждан, подсчитали в газете на основе бюджетных материалов. 332 млрд рублей поступило с трудовых доходов. Внутри инвестиционного блока главным донором оказались проценты по банковским вкладам – они обеспечили 320,2 млрд рублей, или около 42% всего налогового сбора.

Представитель Минфина пояснил, что НДФЛ с депозитов за 2025 год будет уплачен не позднее 1 декабря 2026 года, а нынешние поступления отражают доходы 2024 года, когда средняя ключевая ставка держалась около 17,5%, а объем средств населения в банках вырос на 27,7%. Дивидендные доходы россиян добавили в казну еще 88,6 млрд рублей, купонные выплаты по облигациям принесли 6 млрд рублей.

Среди ставок прогрессивной шкалы наибольший вклад в трудовую часть обеспечил диапазон доходов 5-20 млн рублей – по ставке 18% бюджет получил 106 млрд рублей. Ставка 15%, применяемая к доходам от 2,4 млн до 5 млн рублей, принесла 90,7 млрд рублей. Доходы свыше 50 млн рублей, облагаемые по максимальной ставке 22%, обеспечили 70 млрд рублей, диапазон 20-50 млн рублей по ставке 20% – еще 38,2 млрд рублей.

По оценке эксперта ЦМАКП Эмиля Аблаева, около 4-5 млн плательщиков – примерно 6-7% всех учтенных ФНС получателей доходов – могли сформировать около трети совокупных поступлений НДФЛ в бюджетную систему за 2025 год, составивших 9,74 трлн рублей.