Попытка послов ЕС согласовать 21-й пакет санкций против России провалилась

Послы ЕС на встрече в Брюсселе не смогли согласовать предложенный Еврокомиссией компромиссный проект 21-го пакета санкций против России. Об этом сообщил журналистам европейский источник в Брюсселе.

"Соглашения по компромиссному проекту 21-го пакета нет", - сказал он, подчеркнув, что попытки принять этот санкционный блок продолжатся "в ближайшие дни".

Комитет постоянных представителей (послов) ЕС сегодня впервые обсудил сокращенный вариант 21-го пакета санкций против РФ после провала его полного варианта 15 июля.

Как ранее сообщило европейское издание Politico и агентство Bloomberg, предложенный Еврокомиссией запрет европейским перевозчикам возить российский СПГ в третьи страны блокирует Греция, опасающаяся серьезных убытков для своих морских транспортных компаний. Франция и Германия выступили против запрета закупок российской трески и минтая, необходимых для их заводов по производству рыбопропродуктов. Австрия выступила против новой попытки включить в санкционный список Райффайзенбанк.

Ранее стало известно, что Еврокомиссия предложила в среду на согласование послам проект санкций со смягченными ограничениями на перевозку российского СПГ в третьи страны европейскими танкерами и без запретов на закупки российской рыбы.