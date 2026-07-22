Эксперт по энергетике Громов назвал факторы сдерживания нефтяных цен

Главный директор по энергетическому направлению Института энергетики и финансов Алексей Громов заявил, что рост мировых цен на нефть сдерживают поступившие на рынок иранские объёмы и снижение спроса со стороны Китая.

В беседе с URA.RU он отметил, что участники рынка уже привыкли к напряжённости вокруг США и Ирана, поэтому нынешняя ситуация не вызывает прежней паники.

По словам специалиста, во время перемирия на рынок успели поступить значительные объёмы иранской нефти. Эти партии продолжают продавать китайским и другим нефтетрейдерам.

Кроме того, до возобновления блокады Ормузского пролива 12 июля часть ранее запертой в Персидском заливе нефти вышла на мировой рынок. Некоторые партии ещё не достигли покупателей, но участники торгов уже учитывают их в своих ожиданиях.

Громов также обратил внимание на снижение спроса со стороны Китая.

Тем временем, коммерческие запасы нефти в США за неделю, завершившуюся 17 июля, увеличились на 2,01 млн баррелей — до 411,7 млн. Аналитики ожидали их снижения на 1,25 млн баррелей, передаёт oilcapital.ru.

Стратегический резерв США за семь дней сократился ещё на 5,1 млн баррелей — до 311,4 млн. Чистый импорт нефти увеличился на 0,485 млн баррелей.

Ранее спикер иранского парламента Мохаммад-Багер Галибаф заявил, что если Тегеран не сможет экспортировать нефть, то этого не сможет делать никто на Ближнем Востоке.