Politico назвало страну ЕС, заблокировавшую новые санкции против России

Постоянные представители стран Евросоюза не смогли договориться о 21-м пакете санкций против России из-за позиции Греции, сообщило издание Politico со ссылкой на дипломатические источники.

Афины заблокировали предложение ограничить перевозку российского сжиженного природного газа (СПГ) европейскими судами в третьи страны, считая эти действия неэффективными. Греция считает, что суда будут просто перерегистрироваться за рубежом.

«Греция заняла жесткую позицию в отношении предложенного запрета на перевозку российского газа компаниями ЕС потребителям за пределами Евросоюза», — говорится в публикации.

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Издание напомнило, что 21-й пакет санкций был представлен в июне, но дискуссии о деталях затянулись, несмотря на то, что в процессе были смягчены значительные части, такие как запрет на импорт российской рыбы и визовые ограничения для участников СВО. Послы проведут дополнительный раунд переговоров утром 23 июля.

По данным Politico, торговый судоходный флот Греции, состоящий из более чем 5 тысяч судов, перевозит около пятой части мировых грузов по весу, больше, чем любая другая страна. Греция имеет самый большой в мире СПГ-парк судов по мощности.