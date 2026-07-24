Инфляция взлетела в регионах: где цены растут быстрее всего и почему

Летом 2026 года инфляция в России вновь ускорилась, а разрыв между регионами заметно вырос.

В ряде субъектов инфляция приближается к двузначным значениям. В чём причина и как это повлияет на ключевую ставку.

Инфляция в регионах

В июне 2026 года инфляция в России составила 6,02%. Максимальный рост цен зафиксирован в Тыве — почти 12,2%. Минимальная инфляция отмечена в Ингушетии — 3,88%. Инфляция выше среднего уровня зафиксирована в 49 регионах, свидетельствуют данные Росстата.

Еще в начале года ни один регион не демонстрировал двузначных значений, однако к лету рост цен ускорился.

Ключевым драйвером стал дефицит топлива, вызвавший резкое подорожание бензина и дизеля. В ряде регионов рост оказался особенно заметным: в Севастополе — почти 80%, в Тыве — более 65%.

Еще одним фактором стало удорожание услуг. В июне выросли цены и тарифы на услуги почтовой и мобильной связи.

Повлияло и ослабление рубля: за июнь национальная валюта снизилась почти на 10%.

Почему инфляция в регионах различается

Разрыв в инфляции между регионами объясняется различиями в структуре расходов и особенностях местных рынков, заявили в Росстате.

В субъектах, где жители тратят большую часть доходов на продукты питания и топливо, а логистика остается более сложной и дорогостоящей, любое подорожание базовых товаров ощущается сильнее, отметила Алина Попцова, аналитик фондового рынка УК «Альфа-Капитал».

Дополнительное давление создают особенности рынка — слабая конкуренция и ограниченное предложение.

Прогноз инфляции на 2026 год

В апрельском прогнозе Банк России сохранил умеренно оптимистичный прогноз инфляции: 4,5–5,5% по итогам 2026 года года. Однако аналитики допускают, что в июле регулятор пересмотрит прогноз в сторону увеличения — до 6–7%.

На фоне роста инфляции Банк России, вероятно, сохранит ключевую ставку на уровне 14,25%. Окончательное решение будет зависеть от динамики цен и инфляционных ожиданий населения — в июле они выросли до 14,7%. Когда люди ждут роста цен, они начинают покупать товары впрок, тем самым ускоряя инфляцию, поясняет экономист Ольга Гогаладзе.

Ключевым условием замедления инфляции станет стабилизация топливного рынка. После восстановления предложения влияние этого фактора должно снизиться, отмечают эксперты.