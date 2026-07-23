Инфляция в регионах ускорилась из-за резкого роста цен на топливо

В июне 2026 года в ряде российских регионов зафиксирован значительный рост потребительских цен. По данным Росстата, которые проанализировали «Известия», наиболее заметное удорожание моторного топлива произошло в Тыве — более 65% в годовом выражении, в Севастополе — почти 80%, в Москве и Санкт-Петербурге — на 12,5–13,5%.

На этом фоне в стране вновь появился регион с двузначной инфляцией: в Тыве годовой рост цен достиг 12,2% (в мае было 7,13%). Минимальный показатель зафиксирован в Ингушетии — 3,88%, хотя и там инфляция ускорилась с мая на 0,5 п.п.

Одной из ключевых причин стал топливный кризис. Как отмечалось в материалах ЦБ, удорожание бензина и дизеля влияет на инфляцию не только напрямую, но и через рост транспортных и производственных издержек, что в итоге отражается на стоимости большинства товаров. Дополнительными факторами стали увеличение тарифов на услуги связи и ослабление рубля (почти на 10% за июнь).

В 49 регионах темпы роста цен превысили среднероссийский уровень (6,02%). В пятерку лидеров вошли также Камчатка (8,45%), Самарская (8,44%) и Костромская (7,87%) области. В 36 субъектах инфляция оказалась ниже средней по стране.

Разница в динамике связана с особенностями региональных рынков, а именно с уровнем конкуренции, структурой расходов, логистическими издержками и доходами населения. В Росстате отметили, что в регионах с высокой долей затрат на продукты и топливо любое их подорожание ощущается сильнее. Эксперты указывают на необходимость структурных мер — развития транспортной инфраструктуры и поддержки местных производителей.

На заседании 24 июля ЦБ, вероятно, сохранит ключевую ставку на уровне 14,25%, говорится в материале издания. Однако подчеркивается, что инфляционные ожидания граждан выросли до 14,7% (максимум с весны 2022 года). Прогноз регулятора по инфляции на конец года — 4,5–5,5%, но эксперты допускают его пересмотр до 6–7%.