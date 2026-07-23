Цена газа в Европе превысила $750

Цена газа на бирже в Европе в ходе торгов в четверг впервые с 19 марта превысила $750 за 1 тыс. куб. м, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE. Такая динамика отмечена на фоне очередного витка эскалации между США и Ираном на Ближнем Востоке.

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Стоимость августовского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах росла до уровня около $756 за 1 тыс. куб. м, или 63,945 евро за МВт-ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт-ч).

Рост котировок с начала дня превышал 1%.