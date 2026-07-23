Экономист Константин Церазов в беседе с РИА Новости заявил, что текущий подход к развитию искусственного интеллекта в западных странах может привести к энергетическому кризису. По его словам, массовое и несогласованное внедрение ИИ-агентов требует колоссальных объемов электроэнергии, а отсутствие координации между компаниями усугубляет проблему.

Эксперт отметил, что в США множество фирм параллельно обучают схожие нейросети на одних и тех же данных, не объединяя усилия. Это приводит к неэффективному использованию мощностей. В процессе обучения процессоры работают на полную мощность, но в дальнейшем их простой достигает 65%, а в ряде случаев — 95%. Такая модель, по мнению Церазова, экономически нецелесообразна.

Выходом из ситуации могло бы стать создание узкоспециализированных отраслевых нейросетей, что сократило бы время обучения и исключило дублирование запросов. Однако, как подчеркнул экономист, в США компании не стремятся к координации.

По мнению Церазова, у России больше шансов перейти к более эффективной модели развития ИИ благодаря опыту координации в рамках интеграционных объединений, таких как БРИКС+. Он выразил уверенность, что в рамках этого формата можно договориться о распределении усилий, а Россия может предложить энергоресурсы, компетенции и передовые разработки.