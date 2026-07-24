Цены на красную икру бьют рекорды

В сетевой рознице килограмм икры нерки уже доходит почти до 20,5 тысячи рублей, пишет «Интерфакс» со ссылкой на мониторинг информационного агентства по рыболовству. По словам его руководителя Александра Савельева, еще в середине июня нерка стоила 11-13 тысяч, горбуша — 8,5 тысячи за килограмм. А сейчас икра горбуши вылова этого года продается по 12,5-18,5 тысячи, а стоимость икры кеты достигает 16,5 тысячи.

В агентстве по рыболовству называют две причины взлета цен на красную икру. Первая — это природа. Прогноз вылова лососей в этом году — на треть меньше, чем в прошлом. Соответственно, и икры заготовят меньше. И цена выше. Вторая причина — контроль. С 1 октября 2025 года на рынке заработала обязательная маркировка икры через системы «Честный знак» и «Меркурий». Теперь невозможно выдать прошлогоднюю икру за свежую, а подделку — за качественный продукт. Интеграция двух систем не оставляет шансов трейдерам, которые раньше этим грешили. Каждый покупатель может проверить происхождение икры по штрихкоду на упаковке — от лосося до прилавка. Так что нынешнее подорожание — это еще и цена за качество и безопасность.

Этот год стал аномальным для лососевой путины. Рыба не идет, вылов провальный. Это неизбежно ударит по ценам на красную икру, и к Новому году она станет еще дороже. И бюджетный вариант уже в прошлом. Продолжает руководитель Межрегиональной ассоциации прибрежных рыбопромышленников Валентин Балашов:

— Такого вообще не было в истории наблюдений. Рыба не идет ни к берегам Камчатки, ни к берегам Сахалина. Она должна была где-то в конце июня пойти, но еще пока практически ничего нет. Рыбаки сами в шоке. Соответственно, и рынок реагирует на это. И нерка, и горбуша, и кижуч — все виды демонстрируют полный провал. Никто не виноват. Это природа.

— Почему нерка дорожает быстрее других видов?

— Нерка — это один из небольших сегментов красной рыбы. Речь идет о нескольких тысячах тонн, а горбуша может в хороший момент вылавливаться сотнями тысяч тонн. Ее мало, еще и не ловится, поэтому и цена такая. Мы, рыбопромышленники, считаем, что, если мы выловим 100 тысяч тонн вместо 235 тысяч тонн, которые прогнозировала наука, — это хорошо. Это отразится на ценах на красную икру, особенно в преддверии новогодних праздников. Я могу с уверенностью сказать: икра в эти новогодние праздники будет кусаться, цена будет где-то варьироваться в коридоре от 15 тысяч до 25 тысяч рублей за килограмм.

Еще пять лет назад килограмм икры стоил 4 тысячи рублей. Сейчас цена достигает 20 тысяч, и это сильно изменило покупательские привычки. Деликатес становится все более компактным, рассказывает основатель сервиса по доставке рыбы и морепродуктов «Курильский берег» в Санкт-Петербурге Алексей Рудько:

Алексей Рудько, основатель сервиса по доставке рыбы и морепродуктов «Курильский берег» в Санкт-Петербурге

«Раньше брали и по полкилограмма, и по килограмму, потом — по 250, сейчас уже по 100, уже для кого-то 40-80 — классика. Сейчас первая путина самолетами летала, когда была только нерка. А уже с июля-августа начинается полноценный ход рыбы — горбуши, киты, которые основными считаются. Ближе к сентябрю цена уже будет более-менее понятна. У сетевых магазинов, видимо, другие наценки. У рыбных лавок цена — около 15-16 тысяч за килограмм. Но я думаю, она меньше не будет. К Новому году, наверное, будет 20 тысяч рублей за килограмм. Как обычно происходит: в сентябре цена упадет, когда будет низкий спрос, но самый высокий вылов. Потом потихоньку начнут все закупаться. И ближе к декабрю начинается плавный рост. И в декабре самые пиковые цены, потому что уже все закупились, уже дефицит, уже продают даже плохую икру задорого, хорошую — еще дороже. Имеются в виду оптовики или рыбные добытчики. Самыми популярными всегда были горбуша и кета. Но они, к сожалению, не сильно дешевле, чем нерка или кижуч. Многие форель стали брать. Но в целом просто стали меньше брать».

Как отмечают продавцы, еще недавно красную икру покупали на завтрак. Теперь она стала украшением праздничного стола: на свадьбе, в день рождения, на Новый год и все реже на Масленицу.