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Каллас: ЕС вводит в действие крупнейший пакет санкций против России

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Европейский союз вводит в действие крупнейший пакет антироссийскийх санкций за четыре года, сообщает глава евродипломатии Кая Каллас.

Каллас высказалась о новых санкциях против России
© Global Look Press
«Это наш крупнейший (пакет санкций. — RT) за четыре года, в общей сложности 218 позиций», — написала она в соцсети Х.

Ранее стало известно, что послы стран ЕС утвердили сокращённый 21-й пакет санкций против России.

Глава Европейского совета Антониу Кошта сообщал, что Евросоюз принял новый пакет антироссийских ограничений, который затронет энергетический сектор, финансовые услуги, торговлю и сферу криптовалют.