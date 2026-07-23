США грозит топливный кризис

Нефтеперерабатывающие заводы США работают на пределе возможностей, и любые перебои могут спровоцировать топливный кризис, сообщает Financial Times. По данным Управления энергетической информации, НПЗ по всей стране загружены на 96%, а в некоторых регионах — на 100%. Ситуация обострилась на фоне ограничения мировых поставок из-за конфликтов на Ближнем Востоке и в Украине.

Стратег Rabobank по энергетическому сектору Джо ДеЛаура отметил, что рост экспорта из США помогает, но "это лишь пластырь на серьезной огнестрельной ране". Экспортные потоки не могут компенсировать структурные проблемы.

Высокая загрузка НПЗ делает систему уязвимой: любой сбой на одном из заводов, плановая остановка или погодное событие могут привести к резкому скачку цен на бензин и дизель. Власти США уже выразили обеспокоенность.

На Ближнем Востоке продолжаются военные действия между США и Ираном, что ограничивает поставки сырья и создает риски для танкерных перевозок. Конфликт в Украине также продолжает влиять на глобальные энергетические рынки.

Эксперты призывают к расширению мощностей, однако строительство новых НПЗ требует многолетних инвестиций и сталкивается с экологическими ограничениями. В краткосрочной перспективе ситуация остается напряженной.

В июне 2026 года администрация Трампа уже рассматривала возможность использования стратегического нефтяного резерва для стабилизации рынка. Кроме того, в мае Министерство энергетики США предупреждало о рисках дефицита топлива в летний период на фоне высокого спроса и ограниченного предложения.