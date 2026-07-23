Подсчитаны потери Украины из-за приостановки захода судов в порты

Потери Украины из-за остановки агроэкспорта вследствие прекращения захода судов в порты Одессы, Черноморска и Южного составят около $2 млрд. Это следует из подсчетов ТАСС на основе данных Министерства сельского хозяйства Украины.

© ТАСС

В среднем объем сельскохозяйственного экспорта Украины на протяжении последних 12 месяцев составлял примерно $2 млрд, увеличиваясь в период уборки урожая и непосредственно вслед за этим периодом (в сентябре - ноябре).

На данный момент, по данным Министерства сельского хозяйства Украины, заход судов в указанные порты прекращен. Альтернативным путем для экспорта является маршрут через румынские порты, но он ограничивается пропускными возможностями железнодорожной сети.