Суда перестали заходить в порты Украины.

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Об этом заявил министр аграрной политики страны Тарас Высоцкий.

"Еще вчера в порты заходили четыре-пять судов. Это немного, но движение было", – приводит слова Высоцкого из украинских СМИ РИА Новости.

Министр отметил, что решение принимали судовладельцы, а страна не вводила каких-либо ограничений. Он добавил, что правительство работает над восстановлением судоходства.

Ранее датская судоходная компания Maersk приостановила обслуживание контейнерных перевозок через порт Черноморск на Украине. Импортные грузы, которые должны были прибыть туда, планируют перенаправлять в румынский порт Констанца. Если такой вариант не устроит клиентов, они могут запросить изменение пункта назначения.

Maersk считается одной из крупнейших судоходных и логистических компаний в мире. Она занимается контейнерными перевозками и предоставляет услуги складской, автомобильной и мультимодальной логистики более чем в 130 странах.