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На Западе испугались сотрудничества России и Мадагаскара в сфере поставок нефти

Lenta.ru

Группа компаний, в которую входит французский нефтегазовый гигант TotalEnergies, предупредила об угрозах из-за планов Мадагаскара по национализации импорта топлива. Как пишет Bloomberg, испугавшее западный бизнес решение парламента африканской страны от 1 июля о создании госкомпании, которая будет курировать нефтяной импорт, «положило конец схеме, действовавшей более 25 лет» и курировавшейся отраслевым объединением Groupement Pétrolier de Madagascar (GPM), в которое входят подразделения TotalEnergies и других крупных компаний. GPM организовывало тендеры на импорт, по итогам которых компании получали право продавать топливо.

На Западе испугались выхода России на нефтяной рынок Африки
© РИА Новости

После смены власти, произошедшей на Мадагаскаре осенью 2025 года, новый глава страны Микаэль Рандрианирина посетил Москву и назвал Россию великой страной, а премьер-министр Мамитиана Радзаонарисон заявил, что в государстве в рамках усилий по привлечению российских инвестиций может появиться нефтехранилище.

Как отмечают журналисты, ежегодное потребление нефтепродуктов на Мадагаскаре составляет всего около миллиона тонн, но остров расположен в Мозамбикском проливе, через который проходит почти треть мирового объема морских перевозок нефти, что могло бы помочь Москве выйти на новые рынки в странах Южной и Восточной Африки.

«Если Россия инвестирует в инфраструктуру хранения и логистики, она, вероятно, смотрит шире внутреннего спроса Мадагаскара и учитывает стратегическое значение острова для ключевых судоходных маршрутов в Индийском океане», — сказал агентству глава направления анализа рисков в Южной Африке консалтинговой фирмы Control Risks Шон Дати.

В GPM подчеркнули, что пока не утвержденный план национализации угрожает энергетической безопасности страны, создавая зависимость от единственного поставщика и упомянули возможные закупки находящейся под санкциями нефти. При этом в материале отмечается, что президент Мадагаскара в прошлом месяце обсуждал вопросы поставок топлива и с главой Инвестиционного управления Омана, в свете чего нельзя заранее вести речь о лишь одном партнере будущей компании.