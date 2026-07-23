Стало известно, почему дешевеет один важный продукт

С начала лета килограмм сливочного масла в России подешевел на 1,54% — с 1118,95 до 1101,68 рубля. Благодаря этому «блинная» инфляция, которую корреспонденты aif.ru рассчитывают еженедельно по данным Росстата на основе корзины продуктов для приготовления блинов, составила −0,16%. Для сравнения, общая недельная инфляция держится на уровне 0,17%.

Из всего «блинного» набора — мука, яйца, молоко, сливочное и подсолнечное масло, соль и сахар — на этой неделе подешевели только сливочное масло и яйца.

Ведущий экономист, доцент Института безопасности жизнедеятельности СПб УГПС МЧС России Хаджимурад Белхароев объяснил снижение цен сезонным фактором: летом покупатели берут сливочное масло менее охотно, и торговые сети распродают складские запасы со скидкой. При этом подорожание молока и ряда других продуктов он связал с топливными проблемами в некоторых регионах.

«Ближе к ноябрю продукты могут подорожать еще: сейчас магазины распродают товар, произведенный до проблем с топливом, а ближе к зиме на прилавки поступит то, что фермеры произведут сейчас», — предупредил Белхароев.

Комментируя предстоящее решение ЦБ по ключевой ставке, экономист выразил мнение, что совет директоров вряд ли пойдет на снижение. В лучшем случае, по его оценке, можно ожидать символического шага — с 14,25% до 14%.