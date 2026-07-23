Высокие цены на нефть бьют по рынкам США

Фондовые индексы США завершили торги в минусе, несмотря на рост энергетического сектора, вызванный резким подорожанием нефти из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке. Индекс S&P 500 по итогам сессии снизился на 0,1%, показав четвертое падение подряд, сообщает Bloomberg.

В течение дня рынок колебался между ростом и снижением. Nasdaq 100, в котором доминируют технологические компании, потерял 0,5%, хотя в какой-то момент просадка достигала 0,8%.

При этом полупроводниковый сектор сумел отыграть утренние потери. Профильный биржевой фонд закрылся с плюсом 0,44%, а акции Nvidia прибавили 2,3%.

Акции «Великолепной семерки» в среднем подешевели на 1% из-за снижения котировок Meta* (признана в России экстремистской организацией и запрещена) и Microsoft. Самым заметным ростом среди компонентов S&P 500 отметились акции Super Micro Computer, взлетевшие на 20% после того, как производитель серверов повысил прогноз по валовой прибыли и отчитался о рекордном портфеле заказов.

Главный инвестиционный директор Siebert Financial Марк Малек отметил, что вера в перспективы ИИ сохраняется, но теперь менеджменту компаний придется доказывать окупаемость проектов, а не просто декларировать амбициозные планы.

Рост показал энергетический сектор (+1,2%) на фоне приближения нефти Brent к отметке 94 доллара за баррель после того, как США и Иран заявили о неготовности возобновлять переговоры.

Акции AT&T подорожали на 3,5% на сильных результатах второго квартала. Philip Morris выросла почти на 4% до рекордного уровня благодаря высокому спросу на бездымные продукты.

GE Vernova потеряла 8,7% из-за слабых показателей в ветроэнергетике. Pegasystems рухнула на 16% после того, как руководство компании указало на задержки в принятии клиентских решений.

* Деятельность Meta признана в России экстремистской и запрещена.