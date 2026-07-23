ЕЦБ сохранил процентную ставку на уровне 2,4%

Совет управляющих Европейского центрального банка (ЕЦБ) на заседании 23 июля принял решение сохранить процентную ставку на уровне 2,4%, говорится в пресс-релизе регулятора.

В прошлом месяце ЕЦБ повысил ставку на 25 базисных пунктов впервые более чем за три года. Ставка ЕЦБ по депозитам в итоге составила 2,25%, ставка основных операций рефинансирования (main refinancing operations, MRO) — 2,4%, ставка по маржинальным кредитам — 2,65%.

Из комментариев европейского регулятора следовало, что подъем ставок стал реакцией на ускорение инфляции в еврозоне, спровоцированное конфликтом между Ираном и США. В июле ситуация с конфликтом ухудшилась: стороны обмениваются ударами, движение судов через Ормузский пролив сократилось до минимума. В итоге цены на нефть обновили максимумы — Brent торгуется выше $96 за баррель.