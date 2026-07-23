Индийский бензин приблизился к России

В ближайшее воскресенье Россия начнет получать индийский бензин, танкер с ним находится у побережья северной Норвегии и встанет на разгрузку в Белом море на терминал у Кандалакши. Об этом сообщает Financial Times.

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Первая партия объемом 42 тысячи тонн была отправлена более месяца назад. В пути она была перегружена на санкционный танкер теневого флота Garnet.

Накануне «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Федеральной антимонопольной службы (ФАС) и подсчеты аналитиков указал, что субсидии для импортеров бензина в России превысит 50 тысяч рублей за тонну. Это в 3,6 раза больше, чем выплаты по демпферу за топливо, произведенное отечественными заводами.

Таким образом, импортер нынешней партии бензина получит из бюджета порядка 2,1 миллиарда рублей компенсации. Столь значительная разница объясняется страхованием военных рисков, отсутствием понижающего коэффициента в размере 0,68, а также тем, что средняя оптовая цена берется без налога на добавленную стоимость (НДС).

Решение об импорте бензина принято на фоне большого количества внеплановых ремонтов на российских НПЗ. Как указал вице-премьер Александр Новак из-за прилетов украинских беспилотников в стране возник дефицит топлива. Позднее Госдума одобрила закон, позволяющий завозить в страну и дизельное топливо зарубежного производства.