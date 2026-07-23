Американские НПЗ начали работать на пределе возможностей

Загрузка американских НПЗ достигла 96%, а в отдельных регионах — практически 100%, следует из данных Управления энергетической информации США. Столь высокий уровень эксплуатации не оставляет отрасли пространства для маневра, передает Financial Times.

Экспорт нефтепродуктов из США обновил рекорд на фоне фактической блокады Ормузского пролива. Судоходство по маршруту, через который до войны проходила пятая часть мировой нефтяной торговли, возобновлялось лишь на короткий срок после перемирия, но новая эскалация вновь остановила движение. Кроме того, хуситы угрожают танкерам в Красном море — ключевом экспортном коридоре для Саудовской Аравии.

Ситуацию усугубляют удары по российским НПЗ и введенный Москвой запрет на экспорт дизеля. Оптовые цены на дизельное топливо в США с начала месяца подскочили на 26%.

Переработчики зарабатывают рекордную маржу, а акции Valero и Marathon Petroleum почти удвоились с начала года. Однако эксперты предупреждают, что работа на пределе делает рынок уязвимым. Любая поломка или ураган способны спровоцировать дефицит и новый виток роста цен.

Стратегический нефтяной резерв США сократился до 311 млн баррелей — минимального уровня с 1983 года. С марта использовано 77% от запланированных 172 млн баррелей. Дальнейшее падение запасов до 180–200 млн может привести к повреждению инфраструктуры и сбоям в трубопроводах. Коммерческие хранилища в Кушинге (Оклахома) также близки к критической отметке.

Коммерческие запасы практически исчерпаны, стратегический резерв находится на историческом минимуме, и рынок остается без страховки от новых потрясений, говорится в материале.