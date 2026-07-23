На Западе анонсировали прибытие в РФ первого танкера с индийским бензином

В ближайшее воскресенье Россия начнёт получать индийский бензин. Как сообщает Financial Times, танкер с первой партией топлива объёмом 42 тысячи тонн находится у побережья Северной Норвегии и встанет на разгрузку в Белом море на терминале у Кандалакши в Мурманской области. Груз был отправлен из Индии более месяца назад и в пути перегружен на санкционный танкер теневого флота Garnet.

Субсидии для импортёров бензина в России, как стало известно накануне, превысят 50 тысяч рублей за тонну — это в 3,6 раза больше, чем выплаты по демпферу за топливо, произведённое отечественными заводами. Таким образом, импортёр нынешней партии бензина получит из бюджета порядка 2,1 миллиарда рублей компенсации.

Столь значительная разница в размере субсидий объясняется несколькими факторами: страхованием военных рисков, отсутствием понижающего коэффициента в размере 0,68, а также тем, что средняя оптовая цена при расчёте берётся без налога на добавленную стоимость. Это делает импорт топлива экономически выгодным для государства, несмотря на высокие логистические издержки.

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Поставки индийского бензина стали частью стратегии России по обеспечению внутреннего рынка топливом на фоне продолжающихся ударов по отечественным нефтеперерабатывающим заводам и санкционного давления. Ожидается, что в ближайшее время будут согласованы новые партии поставок.