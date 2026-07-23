Венгрия указала на возможный ущерб из-за отразившихся на проекте с РФ санкций ЕС

Венгрия может понести серьезный финансовый ущерб из-за санкций Евросоюза, которые заставили российских партнеров выйти из совместного проекта производства железнодорожных вагонов для Египта. Как сообщил премьер-министр Петер Мадьяр, по этому вопросу Министерством экономики и энергетики Венгрии начато служебное расследование.

Глава правительства отметил на встрече с журналистами, что речь идет о крупных бюджетных ассигнованиях на этот проект, который оказался под угрозой срыва. Его невыполнение чревато большими штрафами для венгерских поставщиков. Ответственность за это, по мнению Мадьяра, ложится на прежний кабинет, в частности на бывшего министра иностранных дел и внешнеэкономических связей Петера Сийярто, а также на Экспортно-импортный банк.

"Министерство экономики и энергетики инициировало разбирательство по факту злоупотребления служебным положением в связи с проектом завода по ремонту подвижного состава венгерской железнодорожной компании MAV в Дунакеси, предусматривающим поставку железнодорожных вагонов в Египет. Из-за санкций Россия вышла из этого проекта, а предусмотренный контрактом срок его завершения стремительно приближается. Однако более 200 вагонов до сих пор не поставлены, в результате чего риски, связанные с невыполнением обязательств, ложатся на венгерское государство", - заявил Мадьяр.

Он рассказал, что Эксимбанк предоставил Египту кредит на сотни миллионов евро, а компания Ganz-Mavag выплатила своим акционерам "дивиденды в размере 10 млрд форинтов (€27 млн - прим. ТАСС) примерно в то же время, когда россияне вышли из проекта". По словам премьера, "Петер Сийярто обещал исторические успехи в экспорте, но в итоге образовался убыток в 28,5 млрд форинтов (€78 млн - прим. ТАСС), и это еще не конец истории".

"Кстати, этот провальный бизнес поставил под угрозу работу MАV. Из-за простоев предприятия в Дунакеси пришлось арендовать австрийские вагоны, и даже сейчас многие люди остаются на ремонтном заводе без работы", - добавил он.

Мадьяр сообщил, что правительство "проведет переговоры с египетской стороной, чтобы решить, стоит ли сохранять эту сделку и тем самым минимизировать убытки для государственного бюджета Венгрии или же целесообразнее выйти из нее".

С российской стороны в этом совместном проекте участвовала компания "Трансмашхолдинг", которая была вынуждена отказаться от сотрудничества с венгерскими партнерами из-за санкций ЕС.