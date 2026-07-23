Новак оценил партнерство РФ и Турции в энергетике

Вице-премьер РФ Александр Новак провел рабочую встречу с министром энергетики и природных ресурсов Турции Алпарсланом Байрактаром, в ходе которой стороны обсудили перспективы сотрудничества в отраслях ТЭК.

Об этом сообщили в правительстве России.

"Партнерство между Россией и Турцией в сфере энергетики носит подлинно стратегический характер. На фоне турбулентной ситуации в регионе и мире в целом взаимодействие в энергетической отрасли приобретает особое значение. Россия была и остается надежным поставщиком газа, нефти и других природных ресурсов на турецкий рынок. Стабильно функционируют трубопроводы "Турецкий поток" и "Голубой поток", госкорпорация "Росатом" продолжает сооружение первой в Турции АЭС "Аккую", фактически создавая на территории республики новую отрасль ядерной энергетики", - заявил Новак.

В завершение встречи вице-премьер пригласил Байрактара принять участие в деловой программе форума "Российская энергетическая неделя", который пройдет в Москве 14-16 октября 2026 года.