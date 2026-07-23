Зимбабве присоединилась к Новому банку развития БРИКС

Зимбабве присоединилась к созданному странами БРИКС Новому банку развития (НБР). Об этом заявил министр финансов и экономического развития Мтули Нкубе.

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"Мы работаем со многими банками для финансирования нашей промышленности и недавно присоединились к банку БРИКС, что является позитивным шагом для получения кредитных линий", - цитирует его газета The Herald.

По словам министра, позднее власти сделают более подробное официальное заявление.

Как отмечает издание, членство в НБР должно открыть для Зимбабве доступ к долгосрочному финансированию инфраструктурных и промышленных проектов. На протяжении более 20 лет страна испытывает трудности с получением кредитов от традиционных международных финансовых институтов из-за накопленной задолженности.

В мае Нкубе сообщал о начале официальных переговоров о присоединении Зимбабве к НБР. Новый банк развития был учрежден Бразилией, Россией, Индией, Китаем и ЮАР для финансирования инфраструктурных проектов и проектов устойчивого развития в развивающихся государствах. Штаб-квартира организации находится в Шанхае.