Совет ЕС заморозил активы 94 российских банков

Европейский союз в рамках 21-го пакета санкций принял решение о заморозке активов и введении запрета на предоставление денежных средств 94 банкам и крупным финансовым учреждениям России.

Соответствующее заявление было опубликовано на официальном сайте организации, передает ТАСС.

«Совет ЕС вводит замораживание активов и запрет на предоставление денежных средств 94 банкам и крупным финансовым учреждениям, а также одному из ключевых представителей российского банковского сектора. Кроме того, ЕС распространяет запрет на проведение транзакций еще на 33 российских кредитных и финансовых учреждения», – говорится в заявлении.

Ранее агентство Reuters написало о планах Евросоюза включить в новый санкционный список 90 российских банков.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила о введении ограничений против 32 финансовых организаций.

В апреле европейские власти запретили проведение транзакций с двадцатью кредитными учреждениями России.