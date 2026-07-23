Латвия запретила импорт книг, одежды и игрушек из России и Белоруссии

Парламент Латвии в срочном порядке принял запрет на импорт книг, газет, игрушек, видеоигр, спортивных товаров, одежды и обуви из России и Белоруссии. Об этом в четверг, 23 июля, сообщили в пресс-службе сейма.

© Вечерняя Москва

В частности, депутаты приняли поправки к закону, которые устанавливают «национальный запрет» на импорт промышленных товаров из России и Белоруссии.

Запрет, который действует до 1 июля 2027 года, будет распространяться в том числе на импорт российских и белорусских товаров из третьих стран, передает сайт латвийского сейма.

В тот же день СМИ сообщили, что в период с января по апрель текущего года Финляндия нарастила объем импорта товаров из России, несмотря на действующие ограничения Евросоюза. Стоимость поставок составила 285 миллиона евро, что на 15 миллионов евро больше, чем за аналогичный период 2025 года.

22 июля посол России в Чили Владимир Белинский заявил, что страна несет значительные убытки из-за приостановки сотрудничества с Москвой после начала специальной военной операции. Дипломат отметил, что эта ситуация требует переосмысления в плане вывода двусторонних отношений из тупика.