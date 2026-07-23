Латвия запретила ввоз потребительских товаров из России и Белоруссии

Парламент Латвии в четверг, 23 июля, принял запрет на импорт книг, газет, игрушек, видеоигр, спорттоваров, одежды и обуви из России и Белоруссии, пишет РИА Новости.

По данным агентства, парламентарии в срочном порядке приняли поправки к закону, которые устанавливают «национальный запрет на импорт» потребительских товаров из России и Белоруссии.

Запрет, устанавливаемый до 1 июля 2027 года, будет распространяться и на импорт российских и белорусских товаров из третьих стран, уточнили журналисты.

Ранее сообщалось, что Польша в 2022–2023 годах ввела ограничения на импорт российского угля, древесины, строительных материалов, некоторых сельхозтоваров.

В мае 2024 года правительство Литвы утвердило перечень запрещённых к ввозу из РФ и Белоруссии товаров. В «черном списке» оказались одежда, обувь, игрушки, книги, газеты и видеоигры.

По словам экспертов, вводимые этими странами санкции дополняют ограничительные меры, введенные Евросоюзом против России, расширяют перечень запрещенных товаров.