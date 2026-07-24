ЕС ударил санкциями по компаниям из Китая, Турции и Киргизии

Совет Европейского союза официально опубликовал 21-й пакет ограничительных мер в отношении Российской Федерации. В черный список попали 26 зарубежных компаний из шести государств, которых Брюссель обвиняет в обходе торговой блокады.

Под санкции попали 15 китайских юридических лиц, три турецких, три киргизских, по две компании из Казахстана и Объединенных Арабских Эмиратов, а также одна индийская.

Им вменяется поддержка российской экономики и военно-промышленного комплекса. После вступления в силу нового пакета санкционный список ЕС по России расширился до рекордных 3,1 тысячи фигурантов.

ЕС ввел санкции против аэропортов Шереметьево, Ростова-на-Дону и Минеральных Вод

Это стало абсолютным историческим максимумом в практике европейской санкционной политики. Новые меры призваны перекрыть каналы параллельного импорта и поставок подсанкционной продукции.