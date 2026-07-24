Кулеба заявил об угрозе дефицита продуктов на Украине

На Украине из-за ударов ВС России по портам скоро начнутся перебои с продуктами.

Об этом сказал экс-глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, пишет «СТРАНА.ua».

«Начинается тотальная война. Это большая беда... Впереди очень непростые времена. Начнутся перебои с поставкой продуктов», — заявил он.

Ранее ВС России ударили по инфраструктуре порта Южный, используемого в интересах ВСУ.

Дроны «Герань-4» поразили суда у Одессы и в Николаеве.

Также сообщалось, что в украинские порты перестали заходить суда.