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Цены на нефть активно растут на фоне блокады двух ключевых проливов

Лера Букина

23 июля стоимость нефти марки Brent достигла 100 долларов за баррель. Резкий скачок произошел на фоне перекрытия Ормузского и Баб-эль-Мандебского проливов, через которые проходят значительные объемы мировых поставок энергоносителей, пишут «Известия».

Цены на нефть активно растут на фоне блокады двух ключевых проливов
© РИА Новости

Еще в начале недели котировки находились на уровне около 89 долларов. Последний раз столь стремительный рост фиксировался в марте — в начале обострения конфликта между США и Ираном.

Как отметил независимый эксперт по энергетике Кирилл Родионов, сложившаяся ситуация является беспрецедентной. Под угрозой оказались сразу все ключевые морские маршруты региона, добавил собеседник. По словам аналитика ФГ «Финам» Александра Потавина, в случае дальнейшей эскалации и возможного начала наземной операции США цены могут подняться до 105–110 долларов за баррель.

При стабилизации обстановки и возобновлении перемирия между Вашингтоном и Тегераном котировки могут скорректироваться до 80–83 долларов, полагает главный директор по энергетическому направлению фонда «Институт энергетики и финансов» Алексей Громов.

Эксперт по Ближнему Востоку Александр Каргин считает, что транспортная блокада и нестабильность на рынках будут только усиливаться. Вместе с тем, как добавил Громов, для России рост цен несет и позитивные эффекты. По его совам, скидка на Urals может сократиться, что вероятно приведет к возвращению уровней апреля-мая, когда бюджет получал максимальный доход от экспорта нефти в 2026 году.