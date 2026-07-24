Цены на нефть активно растут на фоне блокады двух ключевых проливов

23 июля стоимость нефти марки Brent достигла 100 долларов за баррель. Резкий скачок произошел на фоне перекрытия Ормузского и Баб-эль-Мандебского проливов, через которые проходят значительные объемы мировых поставок энергоносителей, пишут «Известия».

Еще в начале недели котировки находились на уровне около 89 долларов. Последний раз столь стремительный рост фиксировался в марте — в начале обострения конфликта между США и Ираном.

Как отметил независимый эксперт по энергетике Кирилл Родионов, сложившаяся ситуация является беспрецедентной. Под угрозой оказались сразу все ключевые морские маршруты региона, добавил собеседник. По словам аналитика ФГ «Финам» Александра Потавина, в случае дальнейшей эскалации и возможного начала наземной операции США цены могут подняться до 105–110 долларов за баррель.

При стабилизации обстановки и возобновлении перемирия между Вашингтоном и Тегераном котировки могут скорректироваться до 80–83 долларов, полагает главный директор по энергетическому направлению фонда «Институт энергетики и финансов» Алексей Громов.

Эксперт по Ближнему Востоку Александр Каргин считает, что транспортная блокада и нестабильность на рынках будут только усиливаться. Вместе с тем, как добавил Громов, для России рост цен несет и позитивные эффекты. По его совам, скидка на Urals может сократиться, что вероятно приведет к возвращению уровней апреля-мая, когда бюджет получал максимальный доход от экспорта нефти в 2026 году.