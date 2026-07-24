Котяков: уровень безработицы в России упал до минимальных 2,1%

Уровень безработицы в России составляет 2,1%, что является историческим минимумом. Об этом заявил глава Министерства труда и социальной защиты Антон Котяков.

По словам министра, прозвучавшим в беседе с РИА Новости, о рекордном падении уровня безработицы свидетельствуют последние данные Росстата.

«Уровень безработицы… составляет 2,1%», — сказал Котяков.

В начале июня глава Минтруда России заявил, что уровень безработицы в России закрепится на уровне 2,2—2,3%.