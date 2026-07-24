В "Союзмолоко" оценили ограничения на ввоз молочной продукции из Армении

Ограничения, введенные Россельхознадзором на ввоз молочной продукции из Армении, не окажут критического влияния на российский рынок. Об этом "РГ" заявили в "Союзмолоко".

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По данным организации, в 2025 году самообеспеченность России молочной продукцией превышала 85%. При этом основным поставщиком с подавляющей долей около 90% всего импорта является Беларусь. Доля Армении в общем объеме поставок была незначительной, и прекращение ввоза из этой страны точно не создаст дефицита на полке.

Как отмечают в "Союзмолоко", основная часть импортной молочной продукции из Армении традиционно приходилась на сыры (например, традиционные кавказские сыры вроде "чанах" и "лори", сулугуни). Ввоз этой продукции уже был полностью запрещен с 5 апреля 2023 года, и лишь в апреле 2026 года Россельхознадзор разрешил поставки для четырех компаний. Таким образом, текущее решение является не новым запретом, а корректировкой ранее введенных ограничений.

В союзе подчеркнули, что российский рынок в полной мере обеспечен всей необходимой молочной продукцией. Ограничения ввоза из Армении не приведут к сокращению ассортимента или росту цен. Крупные импортеры и торговые сети оперативно переориентируются на альтернативных поставщиков, а развитие собственного сельского хозяйства и доминирующие поставки из Беларуси гарантируют стабильность, считают в союзе.