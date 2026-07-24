Россия ввела новое ограничение на продукцию из Армении

Поставки молочной продукции с армянских предприятий на российский рынок будут временно приостановлены из-за введенных ограничений, сообщил Россельхознадзор.

Ограничения вводятся с 27 июля 2026 года, передает ТАСС со ссылкой на материалы ведомства.

Такое решение было принято после инспекции армянских молокоперерабатывающих предприятий, которая прошла в период с 14 по 21 июля 2026 года.

По итогам проверки российское ведомство направило обращение в инспекционный орган по безопасности пищевых продуктов Армении с требованием приостановить ветеринарную сертификацию продукции для отправки в Россию.

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Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне Россия ввела полный запрет на ввоз подкарантинной продукции из Армении.

Месяцем ранее Россельхознадзор признал армянские плодоовощные товары не соответствующими стандартам ЕАЭС.

Несколькими днями ранее армянские фермеры перекрыли международную автодорогу из-за проблем со сбытом урожая.