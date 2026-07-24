Китай может стать серьезной угрозой для американского рынка

Американские технологические гиганты продолжают наращивать капитализацию, поддерживая рост всего фондового рынка США. Инвесторы делают ставку на то, что огромные вложения в искусственный интеллект окупятся в ближайшее время, передают «Известия».

Однако китайские разработчики предлагают аналогичные или даже более мощные решения по значительно меньшей цене, причем многие из них доступны в открытом коде. Это обостряет главную проблему ИИ-индустрии в США — чрезмерную дороговизну как самих разработок, так и их использования.

Отрасль переходит от простых чат-ботов к ИИ-агентам, способным самостоятельно выполнять сложные задачи. Как выяснили исследователи MIT, Стэнфорда и Google DeepMind, одна такая задача требует в тысячи раз больше токенов, чем обычный диалог. Стоимость токена становится решающим фактором для бизнеса, и здесь китайские компании предлагают гораздо более выгодные условия.

В июне 2026 года Китай представил сразу несколько мощных моделей — GLM-5.2, Kimi-K3, Qwen 3.8. Они не уступают американским аналогам, но стоят в разы дешевле. Например, миллион токенов у GLM-5.2 обходится в 1,92 доллара против 50 долларов у Anthropic. Тесты показали, что на выполнение 657 задач американская модель потребовала 1000 долларов, китайская GLM-5.2 — 270 долларов, а DeepSeek-V4 Flash — всего 14 долларов.

Администрация США попыталась ограничить доступ к передовым американским моделям, но это вызвало обратный эффект — компании по всему миру стали активнее переходить на открытые китайские разработки. Россия также использует их для создания собственных ИИ-платформ в условиях санкций.

Как отмечается, для Уолл-стрит это создает серьезные риски. Капитализация американских техгигантов основана на ожиданиях сверхприбылей от продажи ИИ-услуг по высоким ценам. Если китайские модели делают интеллект доступным и дешевым, прибыльность американского сектора может снизиться, что грозит обвалом рынка. В январе 2025 года выход DeepSeek R1 за день обрушил американские биржи на триллион долларов.

Однако, по мнению специалистов, полностью заменить американские системы китайскими вряд ли получится. Крупный западный бизнес не будет использовать модели из КНР из-за рисков безопасности и регуляторных ограничений, считают эксперты.