Россия нашла способ увеличить выпуск бензина

Правительство продлило нулевые ввозные пошлины на бензин и дизельное топливо до середины 2027 года, а также распространило льготу на присадки, пишут «Известия».

НПЗ временно разрешили использовать монометиланилин (ММА) — октаноповышающий компонент, запрещенный в России с 2016 года. Эти меры призваны увеличить предложение топлива на внутреннем рынке на фоне перебоев и ограничений отпуска в регионах.

Совет ЕАЭС обнулил пошлины на ввоз топлива и присадок, а также прорабатывает скидки на железнодорожные перевозки для поставщиков. До конца 2026 года разрешено содержание до 1% ММА в бензине, что позволит получать больше высокооктанового топлива — до 50 тыс. тонн дополнительно в месяц. Однако компонент требует строгого контроля из-за возможного увеличения выбросов оксидов азота и потенциальных рисков для здоровья.

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Импорт готового топлива ограничен логистикой, тогда как поставки компонентов дают больше гибкости. Россия также зависит от импорта масел и катализаторов — по разным оценкам, на 20–30%. После ухода западных брендов спрос переключился на внутренний рынок, но локальные производители не могут быстро нарастить выпуск.

Правительство снизило норматив обязательных биржевых продаж бензина с 15% до 10%, а высвободившиеся объемы направят сельхозпроизводителям и социально значимым потребителям. Запрет на экспорт дизельного топлива распространен на производителей.

По словам экспертов, меры носят временный характер и не приведут к мгновенному снижению цен. Как уточняется, основная задача — восстановить доступность топлива и сократить перебои. Долгосрочная стабильность зависит от модернизации НПЗ и восстановления производственных цепочек.