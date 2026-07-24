За рубежом восхитились работой Банка России

Бывший главный советник Банка Англии Чарльз Гудхарт в эфире Радио РБК заявил, что российскому регулятору удалось сохранить относительную стабильность экономики в сложных условиях.

По его словам, действия Банка России вызывают понимание и уважение за рубежом. Гудхарт, который в разное время занимал должности в Банке Англии и Лондонской школе экономики, отметил, что российскому ЦБ удается сдерживать инфляцию, несмотря на ее более высокий уровень по сравнению с другими странами. Он также подчеркнул, что регулятор достиг максимума возможного в текущей ситуации.

При этом экономист обратил внимание на долгосрочные факторы, такие как демография и старение населения. По его словам, сокращение численности трудоспособного населения вынуждает бизнес повышать зарплаты, что разгоняет инфляцию, а снижение рождаемости уменьшает долю экономически активного населения, заставляя центробанки реагировать. Гудхарт добавил, что аналогичные демографические проблемы наблюдаются в Европе, Южной Корее и Китае.

Он также напомнил о сформулированном им в 1975 году законе Гудхарта, согласно которому, когда экономический показатель становится целью, он перестает быть надежным измерителем.