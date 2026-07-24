Оценены последствия ограничения на ввоз молочной продукции из Армении в РФ

Ограничения Россельхознадзора на ввоз молочной продукции из Армении грозят армянским производителям затовариванием, простоем и ухудшением финансового состояния, объяснила управляющий партнер агентства ВМТ Консалт Екатерина Косарева.

В разговоре с «Лентой.ру» она уточнила, что Россия для многих из них является главным каналом сбыта.

«Ограничения ударят прежде всего по армянским производителям, которые согласуют объемы выпуска с планом по экспорту. Если компании быстро не найдут новых покупателей, произойдет затоваривание, что для многих наименований молочной продукции критично. Новые ограничения наслаиваются на существующие — на ввоз овощей, фруктов и минеральной воды. Таким образом товарооборот между странами рискует сократиться более чем на четверть или даже на треть по итогам года», — пояснила экономист.

По ее словам, Армении будет трудно диверсифицировать экспорт в другие страны: мешают разные техрегламенты, санитарные нормы и необходимость кардинально перестраивать логистические цепочки. К тому же высока вероятность, что армянской продукции не будут рады ни локальные продавцы, ни уже закрепившиеся на рынках импортеры, заключила Косарева.

Ранее сообщалось, что с понедельника, 27 июля, Россия запрещает поставки молочной продукции из Армении с тех предприятий, в отношении которых ограничения ранее не действовали. В качестве причины такого решения называется проведенная с 14 по 21 июля инспекция, показавшая, что в производстве используется молоко от зараженного поголовья, а также сырье из третьих стран.