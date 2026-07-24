Китай отреагировал на новые пошлины Трампа

Китай выступил против новых пошлин, к которым прибегнул президент США Дональд Трамп. Заявление официального представителя МИД КНР Линь Цзяня процитировало ТАСС.

По словам чиновника Китай, выступает против односторонних пошлин в какой бы то ни было форме. В Пекине уверены, что тарифная и торговая войны противоречат интересам любого из участников. Линь Цзянь также заверил в последовательной и четкой позиции его страны по вопросам торгово-экономических отношений между Пекином и Вашингтоном.

Ранее стало известно о том, что Белый дом ввел двузначные пошлины на импорт из 60 стран, объяснив это борьбой с принудительным трудом.

Канада, Австралия и Бразилия категорически не согласились с такими обвинениями. Министр торговли Австралии Дон Фаррелл, назвал введенные тарифы неоправданными, а президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва «произвольными» и «необоснованными».