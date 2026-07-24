Совфед одобрил закон о стабилизации топливного рынка

Совет Федерации на пленарном заседании 24 июля одобрил закон, направленный на стабилизацию ситуации на топливном рынке.

Изменения вносятся в Налоговый кодекс и Федеральный закон «О таможенном регулировании». В частности, уточняется порядок применения нулевой ставки акциза на нефтяное сырье в случаях, когда объем высокооктанового бензина или дизельного топлива оказывается ниже минимального объема их реализации на биржевых торгах. При этом полномочия устанавливать особенности определения доли биржевых продаж передаются Правительству РФ.

Также предусматривается расширение механизма топливного демпфера. Например, для ввозимого из Белоруссии дизельного топлива предусматривается повышенный коэффициент компенсации — 0,9.

На период с 1 июля 2026 года по 30 июня 2027 года устанавливаются выплаты демпфера по средним дистиллятам, реализуемым на внутреннем рынке. Так, вводится импортный демпфер для дизельного топлива, который будет выплачиваться при введении кабмином временных запретов на экспорт или вывоз из России такого топлива, средних дистиллятов и авиационного керосина. Размер компенсации предусматривается таким же, как и для дизельного топлива.

Кроме этого, закон регулирует и исключение из налоговой базы налога на прибыль операций по приобретению и передаче акций компаний-резидентов специальных административных районов (САР) их сотрудникам в рамках программ мотивации.

Речь идет о программах мотивации международных компаний, реализуемых в САР и связанных с приобретением сотрудниками акций предприятия. Администратором такой программы может выступать российская компания, которая приобретает акции международной компании из САР для передачи сотрудникам.

Это, по расчетам Правительства, повысит гибкость и, как следствие, привлекательность программ мотивации, что хорошо скажется не только на повышении капитализации российского фондового рынка, но и на привлечении и удержании квалифицированных кадров.

Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования.