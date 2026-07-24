Спрос на российскую нефть резко вырос

Китайские нефтеперерабатывающие заводы активно скупают российскую нефть марки ESPO, стремясь застраховаться от перебоев с поставками из Персидского залива из-за конфликта на Ближнем Востоке, пишет Bloomberg.

По данным трейдеров, все августовские партии с терминала Козьмино уже реализованы, а часть сентябрьских объемов также забронирована. Спрос на этот сорт заметно опережает обычный график продаж.

Дисконт ESPO к эталонной Brent сократился до 1 доллара за баррель против 3–4 долларов две недели назад. Обычно покупатели не резервируют этот сорт задолго до отгрузки, так как доставка из Козьмино в Китай занимает около недели. Однако сейчас НПЗ готовы платить больше, чтобы гарантировать поставки, говорится в материале агентства.

По словам ведущего аналитика Vortexa по китайскому рынку Эммы Ли, крупнейшие китайские нефтяные компании, включая Unipec, активно закупают ESPO с июля, а нестабильность на Ближнем Востоке лишь ускорила этот процесс.

В результате морской импорт российской нефти в Китай в июле может достичь максимума с марта, когда конфликт в регионе впервые нарушил поставки. За неполный месяц Китай импортировал около 1,4 млн баррелей в сутки.

ESPO не является полной заменой ближневосточных сортов, но привлекает переработчиков низкой ценой и высоким выходом дизельного топлива. Некоторые китайские НПЗ даже начали перепродавать небольшие объемы ближневосточной нефти, в том числе сорт Upper Zakum из ОАЭ, чтобы заработать на разнице.